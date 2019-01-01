"Зачем эта истерия?": Лукашенко пожаловался на Россию

"Зачем эта истерия?": Лукашенко пожаловался на Россию

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Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, вводимых со стороны России, передает ONLINE.UA со ссылкой на БелТА.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает какую-то аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации. Спрашивается, зачем эта истерия? Нашу продукцию на рынок не пускают, тунеядцами обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" — возмутился Лукашенко.

Он также подчеркнул: если перед Беларусью закрывают одни, вторые и третьи двери, приходится искать четвертые.

При этом он призвал российских партнеров не упрекать Беларусь в том, что она якобы "куда-то вернулась".

"Нам никуда не надо возвращаться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий — в центре Европы. Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, — как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, ЕАЭС, — свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги? "— говорит Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, РФ, запад
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