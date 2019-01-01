"Страстно и яростно": Лукашенко удивил новым заявлением относительно Украины и НАТО

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости улучшения отношений с НАТО на фоне переговоров о цене, которую Россия взимает за продажу нефти в его стране. Не забыл он упомянуть и об Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Ни нам, ни нашим соседям, уверен, новые разделительные линии не нужны. Поэтому следует налаживать отношения с НАТО на принципах взаимоуважения, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны", — сказал Лукашенко.

Также он добавил, что три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса, и добавил, что в НАТО стремится и Украина: "Страстно и яростно".

"Мы с ними должны разговаривать, мы не должны на них смотреть, как на врагов. Вообще нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи "интеграции интеграций", — сказала президент Беларуси.

Комментарии Лукашенко прозвучали на фоне продолжающихся переговоров с Россией о более чем $400 миллионов, которые Беларусь рискует терять ежегодно после того, как Россия объявила о повышении цен на нефть для Беларуси.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе относительно Донбасса Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падение торговли между странами.