Путин говорит, что в России поймали 600 иноагентов

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявляет, что спецслужбы РФ в 2018 году прекратили деятельность почти 600 агентов иностранных спецслужб. Об этом он сказал на заседании коллегии ФСБ России, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", — сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что органы контрразведки действовали "результативно и наступательно". По словам Путина, иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на различные процессы в России, и этому нужно противодействовать.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ до сведений политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа", — обратился Путин к ФБС.

В СБУ сообщили о двух случаях, когда российские спецслужбы пытались завербовать двух военнослужащих Вооруженных сил, имевших доступ к секретным данным. Отмечается, что офицеров пытались завербовать во время их поездки на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крыма, а также при посещении дипучреждений РФ в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.