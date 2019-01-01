Россия перехватила самолет ВВС США - первые подробности

Россия перехватила самолет ВВС США - первые подробности

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Фото: topwar.ru

7 марта российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135 над нейтральными водами Балтийского моря, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ", — сказано в сообщении ведомства.

Указано, что для перехвата россияне подняли в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135. После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США F-22 осуществили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Они перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не оставили опознавательную зону ПВО. Стоит отметить, что самолеты РФ не нарушили границы США и Канады. А в августе истребители Великобритании, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ВВС США, перехват, Балтика
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