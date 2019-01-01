Россия перехватила самолет ВВС США - первые подробности

7 марта российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135 над нейтральными водами Балтийского моря, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ", — сказано в сообщении ведомства.
Указано, что для перехвата россияне подняли в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135. После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.
К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США F-22 осуществили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Они перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35. F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не оставили опознавательную зону ПВО. Стоит отметить, что самолеты РФ не нарушили границы США и Канады. А в августе истребители Великобритании, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.