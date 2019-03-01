Совбез ООН соберется на заседание из-за ситуации в оккупированном Крыму

Стоит отметить, что заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Арриа, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.
"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Особый упор будет также сделан на правозащитном аспекте", — пояснил дипломат.
По словам дипломата, усиление международного давления на агрессора должно заставить его вернуться к миру.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что главной задачей делегации Российской Федерации в Совете безопасности ООН является использование этой авторитетной международной площадки для ведения дезинформационной кампании.