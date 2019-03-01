Совбез ООН соберется на заседание из-за ситуации в оккупированном Крыму

Совбез ООН соберется на заседание из-за ситуации в оккупированном Крыму

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Фото: wikipedia.org

Стоит отметить, что заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Арриа, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.

"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Особый упор будет также сделан на правозащитном аспекте", — пояснил дипломат.

По его мнению, заседание Совбеза станет "хорошей возможностью для государств-членов ООН в пятую годовщину оккупации ознакомиться с последним развитием событий в Крыму, а также обсудить возможные дальнейшие действия в контексте усилий по деоккупации полуострова".

По словам дипломата, усиление международного давления на агрессора должно заставить его вернуться к миру.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что главной задачей делегации Российской Федерации в Совете безопасности ООН является использование этой авторитетной международной площадки для ведения дезинформационной кампании.

Источник: ONLINE.UA Теги: Совбез ООН, Крым, Украина, РФ
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