В Турции обещают арестовывать за критику Эрдогана

В Турции обещают арестовывать за критику Эрдогана

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Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что туристы, которые выступают против режима президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы сразу после того, как они попадут на турецкую землю, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.

По словам турецкого дипломата, туристы могут быть задержаны прямо в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталия, если будет обнаружено, что они совершили "измену", посещая митинги курдской Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

"Есть люди в Европе и в Германии, которые принимают участие в демонстрациях этой террористической организации, а потом приезжают в Турцию на праздники", — сказал он.

Такое резонансное заявление серьезно восприняли в Германии, где МИД уже рекомендовал своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют посетить Турцию.

По крайней мере полдюжины немецких турок были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвиняемые в политических преступлениях.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, который отправился в турне по странам Ближнего Востока на фоне неопределенности политики Трампа по Сирии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Турция, арест, туристы, Реджеп Эрдоган
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