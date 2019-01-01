Тереза Мэй обратилась к Евросоюзу с неожиданной просьбой

Тереза Мей (фото — flickr.com)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Европейский Союз помочь ей завоевать поддержку британского парламента. Указано, что за три недели до запланированного Brexit, Мэй планирует заявить Евросоюзу, что выход Британии по договору – в интересах ЕС, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

Отмечается, что политик посетит рабочих в Гримсби 8 марта, за несколько дней до второго голосования в палате общин по соглашению о выходе страны из ЕС, о котором она договорилась с Брюсселем. Она скажет в выступлении: "Депутаты должны будут сделать важный выбор на будущей неделе, но свой выбор должен сделать также ЕС".

"Мы оба являемся участниками этого процесса. Выход Британии с соглашением в интересах Европы. Мы работаем с ними, но решение, которое Европейский союз примет в течение следующих нескольких дней, будет иметь большое влияние на результаты голосования", — скажет Тереза Мэй.

Публичный призыв к ЕС о компромиссе всего за четыре дня до голосования является свидетельством того, насколько жесткими были переговоры с ЕС в последние дни.