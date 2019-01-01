Трамп решил, сколько должны платить другие страны за размещение войск США: союзники в шоке

Трамп решил, сколько должны платить другие страны за размещение войск США: союзники в шоке

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп разработал новую форму расчета с союзниками, которые, по его мнению, должны больше, чем сейчас, платить за размещение войск США. Новые цифры привели в ужас союзников — они называют планы Трампа вымогательством, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

О намерении поднять цену на размещение войск США в других странах Трамп сообщил своим помощникам в частных беседах. Согласно его формуле, которую Трамп назвал "цена+50%" страны, где базируются американские военные, должны оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще 50 процентов, сообщил источник. Если Трамп утвердит новую формулу расчета, то союзникам СШАпридется платить в 5 раз больше, чем они платят сейчас.

Формула Трампа, которая может стать глобальным стандартом, особенно потрясла Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи американских солдат. Официальные лица США упомянули об этом требовании на официальных переговорах об условиях размещения войск по крайней мере в одной стране, утверждают источники, знакомые с этим вопросом.

В Совете национальной безопасности подтвердили, что новая формула расчета за размещение войск США в других странах уже обсуждается с союзниками. Там подчеркнули, что администрация Трампа "стремится заключить выгодную сделку для американского народа", но не будет комментировать "какие-либо текущие обсуждения конкретных идей".

Представители администрации Трампа при этом заявили, что новая формула расчета это еще не предложение президента США, но слухи о ней станут способом привлечения внимания к тому, чтобы союзники взяли на себя больше затрат на собственную защиту. В Белом доме напомнили, что Трамп уже давно жалуется на то, что союзники Америки и НАТО дешево получают военную защиту от США.

По данным источника, Южная Корея уже столкнулась с жесткой позицией Трампа по этому вопросу. Известно, что в прошлом месяце Южная Корея согласилась заплатить 925 млн долларов за размещение 28 500 американских солдат, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году, и составляет примерно половину всех расходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп пригрозил членам Альянса, что Штаты могут выйти из НАТО, если союзники не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Дональд Трамп, военные, військова допомога
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