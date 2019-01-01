Трамп решил, сколько должны платить другие страны за размещение войск США: союзники в шоке

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп разработал новую форму расчета с союзниками, которые, по его мнению, должны больше, чем сейчас, платить за размещение войск США. Новые цифры привели в ужас союзников — они называют планы Трампа вымогательством, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

О намерении поднять цену на размещение войск США в других странах Трамп сообщил своим помощникам в частных беседах. Согласно его формуле, которую Трамп назвал "цена+50%" страны, где базируются американские военные, должны оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще 50 процентов, сообщил источник. Если Трамп утвердит новую формулу расчета, то союзникам СШАпридется платить в 5 раз больше, чем они платят сейчас.

Формула Трампа, которая может стать глобальным стандартом, особенно потрясла Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи американских солдат. Официальные лица США упомянули об этом требовании на официальных переговорах об условиях размещения войск по крайней мере в одной стране, утверждают источники, знакомые с этим вопросом.

В Совете национальной безопасности подтвердили, что новая формула расчета за размещение войск США в других странах уже обсуждается с союзниками. Там подчеркнули, что администрация Трампа "стремится заключить выгодную сделку для американского народа", но не будет комментировать "какие-либо текущие обсуждения конкретных идей".

Представители администрации Трампа при этом заявили, что новая формула расчета это еще не предложение президента США, но слухи о ней станут способом привлечения внимания к тому, чтобы союзники взяли на себя больше затрат на собственную защиту. В Белом доме напомнили, что Трамп уже давно жалуется на то, что союзники Америки и НАТО дешево получают военную защиту от США.

По данным источника, Южная Корея уже столкнулась с жесткой позицией Трампа по этому вопросу. Известно, что в прошлом месяце Южная Корея согласилась заплатить 925 млн долларов за размещение 28 500 американских солдат, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году, и составляет примерно половину всех расходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп пригрозил членам Альянса, что Штаты могут выйти из НАТО, если союзники не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.