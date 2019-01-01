"Королевский корги": в Украине состоялась премьера смешного мультфильма про любимца Елизаветы II

Кадр з мультфільму "Королівський корги"

10 марта в Украине состоялась премьера бельгийского мультфильма "Королевский корги", в котором рассказывается смешная история домашнем любимце королевы Великобритании Елизаветы II. В мультсериале демонстрируется оживленная жизнь Букингемского дворца, над которой создатели по-доброму смеются, сообщает ONLINE.UA.

Главным героем мультфильма "Королевский корги" является маленький пес по кличке Рекс, в котором души не чает королева. Поэтому он может безнаказанно дебоширить в резиденции британской монархини, но однажды попадает в сложную ситуацию, из-за которой собаке приходится покинуть стены дворца.

В сюжете мультфильма забавно показан быт королевской семьи, который развеселит даже взрослых. Кроме королевы Елизаветы II и ее мужа Филиппа в кадре появляется президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, персонаж которой очень похож на настоящую первую леди США.

В основном сюжет "Королевского корг" все же крутится вокруг приключений Рекса, поэтому политики быстро отходят на второй план. Главными в мультфильме выступают вечные темы дружбы, предательства, осознания ценности заботы и спасения близких.

Королевский корги — официальный трейлер мультфильма (видео):

Ранее ONLINE.UA публиковал список самых ожидаемых мультфильмов 2019 года.