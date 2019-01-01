Ученые выяснили, что делает людей эгоистами

Эксперты из Университета Бригам Янґу пришли к выводу, что недостаточное количество сна вынуждает людей вести себя эгоистично и не участвовать в жизни общества. Чтобы выяснить это, им пришлось опросить 1117 человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на Earth.

Указано, что все респонденты заполнили анкету, в которой указали свой режим сна и как часто они жертвуют деньги на благотворительность, подписывают петиции, и вообще принимают участие в решении общественных проблем.

"Опрос показал, что существует связь между дефицитом сна и участием в общественной жизни. Так, чем меньше человек спит, тем меньше вероятность того, что он пожертвует деньги, пойдет на президентские выборы, станет волонтером или же любым другим образом примет участие в жизни общества. По словам исследователей, потеря сна несет гораздо более широкие последствия, чем просто плохое настроение и самочувствие", — сказано в сообщении.

Эксперты уверяют, что именно хроническая нехватка сна может сделать людей менее социально ответственными и, скорее всего, они будут вести себя эгоистично.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американским ученым удалось выявить механизм сна, который снижает риск преждевременной смерти. Исследователи из Гарвардской медицинской школы сообщают, что это происходит благодаря выработке противовоспалительных молекул.