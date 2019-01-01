Ученые выяснили, какой продукт нужно есть ежедневно людям с диабетом

Ученые выяснили, какой продукт нужно есть ежедневно людям с диабетом

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Фото: flickr.com

Людям, которые страждаю от сахарного диабета, необходимо включить в свой повседневный рацион малину. К такому выводу пришли американские исследователи из Технологического института Иллинойса, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert!.

Отмечается, что влияние малины проверили на группе добровольцев с лишним весом. 32 участников разделили на две группы: у первой группы был диабет 2-го типа, а у другой – предиабет(период жизни, предшествующий заболеванию сахарного диабета).

"Добровольцам давали завтрак с различными порциями замороженной малины – одна чашка, две чашки и вообще без малины. Ученые делали анализ крови в сутки после завтрака в течение трех отдельных дней.Оказалось, что чем больше малины ели люди, тем меньше инсулина требуется клеткам поджелудочной для успешного контроля уровня глюкозы в крови. Этот эффект крайне важен для людей с избыточным весом, которым обычно запрещают включать в рацион фрукты и ягоды из-за высокого содержания в них сахаров", — сказано в сообщении.

Указано, что малина помогала организму перерабатывать свободные сахара. Кроме того, фрукт помог снижать вес участникам.

Ученые выяснили, какой продукт нужно есть ежедневно людям с диабетом (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, диабет, малина, хворі
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