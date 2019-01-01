Россия разработала новую стратегию вмешательства в выборы - первые подробности

Американское издание Bloomberg сообщает, что российские хакеры меняют стратегию вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. По предварительным данным, они планируют создавать в социальных сетях страницы, которые будут разжигать интернет-конфликты для раскола общества, вместо того, чтобы создавать собственную пропаганду, передает ONLINE.UA.

Указано, что агентство интернет-исследований, которое связано с Кремлем, может быть среди тех, кто будет пытаться обойти защиту в социальных сетях. Facebook и Twitter будут помогать обнаружить и удалить фальшивые сообщения, созданные хакерами для искажения мнения американцев на президентских выборах в 2020 году.

"Вместо того, чтобы самостоятельно создавать новостной контент, хакеры активно разжигают конфликты, используя фейковые профили. Это позволяет им прятаться за кем-то другим", — поясняет директор по аналитике в FireEye Inc Джон Хультквист.

Стоит отметить, что уменьшение случаев создание нового информационного контента с помощью поддельных профилей наблюдалось с 2017 по 2018 год. На их место пришло создание многочисленных подписчиков, которых можно будет использовать для распространения сообщений, которые раскалывают общество, разжигают конфликты на выборах.

"В течение избирательного периода влияние в социальных сетях продолжается непрерывно и эта кампания каждый раз усиливается. Мы готовимся к тому, что это влияние произойдет и снова вырастет к 2020 году", — говорит директор ФБР Кристофер Рэй.