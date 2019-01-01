"Разве это первая леди?": в США критикуют неудачный образ Мелании Трамп

"Разве это первая леди?": в США критикуют неудачный образ Мелании Трамп

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Меланія Трамп (фото — flickr.com)

Первая леди США Мелания Трамп получила статус своеобразной иконы стиля, однако не все образы жены президента являются удачными. На этот раз американцы раскритиковали Меланию за неяркий наряд, которы, по их словам, приглушил ее красоту, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"После поездки в Алабаму которая пострадала от разрушительного торнадо, президентское супруги отдохнули во Флориде. В семейную поездку Дональд и Мелания взяли с собой единственного сына Бэррона. Но выходные закончились, поэтому глава Белого дома и его близкие вернулись в резиденцию в Вашингтоне", — сказано в сообщении.

Перед камерами первая леди США предстала в легком весеннем образе. Мелания Трамп надела приталенные черные брюки, укороченный тренч от бренда Burberry, который дополнила желто-черным шелковым платком. Стильные очки и обувь на каблуках завершили лук Мелании Трамп. В Вашингтоне первая леди предстала перед фотограммы с собранными в хвост волосами и в солнцезащитных очках.

"Выглядит блекло; разве это первая леди? Мелания не угадала с образом в этот раз; что-то пошло не так; у всех бывают провалы; по-моему, все замечательно! что вам опять не нравится?", — спорят в комментариях к фото пользователи сети.

"Разве это первая леди?": в США критикуют неудачный образ Мелании Трамп (1)

Как сообщал ONLINE.UA, очаровательная первая леди США Мелания не устает удивлять сеть яркими фото с любимым мужем — американским лидером Дональдом Трампом. Немало американцев убеждены, что чета находится на грани развода, однако есть и те, кто называет эту пару — идеальной семьей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Меланья Трамп, образ, стиль, критика
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