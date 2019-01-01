Вступление Украины в НАТО: в Конгрессе США сделали важное заявление

Вступление Украины в НАТО: в Конгрессе США сделали важное заявление

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Фото: commons.wikimedia.org

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО, передает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Украины в США.

Выступая в поддержку законопроекта о политике США по непризнанию незаконной попытки аннексии Россией Крыма, конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США — Украине и соседним странам.

Стоит отметить, что 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнания суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Кроме того, документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как такая, что противоречит упомянутой политике США.

Вступление Украины в НАТО: в Конгрессе США сделали важное заявление (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко заявлял, что Украине в ближайшие пять лет будет соответствовать критериям для вступления в НАТО.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Украина, США, конгресс
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