В РФ сообщают, что на концерте Киркорова должен был произойти теракт

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Следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четырех местных жителей в участии в "Исламском государстве" и подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"На прошлой неделе фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлены обвинения в окончательной редакции", — сказал адвокат обвиняемого Хидирнеби Казуева.

Согласно данным российских следователей, весной 2017 года Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности "Исламского государства".

Кроме того, следствие утверждает, что в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, осуществить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года.

"Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него", — пишет российское издание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что утром 27 января на Филиппинах произошел двойной теракт. Первый взрыв прогремел внутри католической церкви, а второй — рядом со входом. В результате взрывов погибли 27 человек, ранения получили 77 человек.