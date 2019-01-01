Докатились: РФ требует от Украины соблюдать договор, который сама нарушила

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия договора "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Призываем Украину придерживаться своих двусторонних и международных обязательств не на словах, а на деле.1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года", — сказано в сообщении.

Как известно, Киев обвинил Москву в нарушении соглашения, а президент Петр Порошенко пояснил, что по вине Москвы оно давно стала "анахронизмом". МИД РФ заявляет, что Договор мог устареть, но Москва всегда была готова обсуждать предложения по модернизации договорно-правовой базы.

Ведомство Сергея Лаврова указывает, что в Договоре о дружбе стороны брали обязательство не заключать с другими странами договоров, направленных против партнера, и не позволять использовать свою территорию в ущерб его безопасности – а Украина взяла курс на НАТО чуть ли не в 2004 году.

"При этом даже не был задействован предусмотренный договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса", – возмущается МИД РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.С данным тревожным заявлением выступил руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.