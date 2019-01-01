В США арестовали Конора Макгрегора - первые подробности

В США арестовали Конора Макгрегора - первые подробности

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Конор Макгрегор (фото — flickr.com)

Во Флориде, США, арестовали ирландского бойца смешанного стиля MMA Конора Макгрегора — его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени, передает ONLINE.UA со ссылкой на Miami Herald.

По словам полиции, спортсмен набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, забрал у него смартфон, растоптал его и забрал обломки с собой.

"Потерпевший оценил стоимость ущерба в размере 1 тысячи долларов (стоимость смартфона). Макгрегора, однако, не задержали на месте преступления. Полиция обнаружила спортсмена в доме, сейчас его поместили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Адвокат ирландца назвал произошедшее "небольшим конфликтом", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что несколько дней назад Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался физическим трудом в двух церквях Нью-Йорка. Также Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгий разговор. По решению суда спортсмен должен пройти курс по управлению гневом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою по смешанным единоборствам, который состоялся в Лас-Вегасе. Поединок закончился громким скандалом из-за российского бойца, который устроил драку со зрителями.

Источник: ONLINE.UA Теги: Конор Макгрегор, бои, арест, США
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