Президентские выборы в Украине и отношение к ним международного сообщества

Президентские выборы в Украине и отношение к ним международного сообщества

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Подготовка к выборам президента Украины в 2019 году проходит в сложной международной обстановке. Военные действия на востоке страны продолжаются, агрессия и провокации со стороны РФ и их наемников активизировались, и украинцы продолжают гибнуть, защищая свою независимость. В этой связи большое значение имеет событие от 7 февраля текущего года, освещавшееся сайтом segodnya.ua. Речь идет о принятом парламентом законе, закрепляющем в Конституции стратегический курс украинского государства на членство в НАТО и Европейском Союзе. Этот акт имеет историческое значение, ведь кого бы ни избрали граждане Украины на грядущих выборах, новый президент как гарант основного закона обязан будет следовать по этому пути, обеспечивающему демократический вектор развития и защиту страны.

На сайте «Сегодня.юа» освещаются выборы президента Украины 2019: что нужно знать об избирательной кампании

В том числе есть и материалы о том, как защитить процесс президентских выборов от негативного российского влияния. Риски и опасности такого воздействия очевидны – это информационная экспансия и прямые провокации в ходе выборов. И в задачи силовых структур Украины сейчас входит обеспечение безопасности кандидатов, выявление и пресечение случаев оказания давления на них, а также нарушений в ходе предвыборной агитации. Необходимо также перекрывать криминальные финансовые потоки со стороны РФ, направленные на подкуп и заказной контент, помимо информационного пространства, защищать от кибератак электронные ресурсы, обслуживающие электоральные процессы. Крайне важна и физическая защита граждан в день выборов на избирательных участках, а также защита самих результатов выборов.

В этот ответственный для украинской демократии период, в момент проверки ее стойкости на пути европеремен, особенно необходимы понимание и поддержка международного сообщества. Политическая ситуация в нашей стране на фоне выборов будет обсуждаться 18 февраля на встрече министров иностранных дел европейских стран. Почти 2 десятка из них уже подписали предварительный документ, в котором отмечаются масштаб и глубина процессов украинской реформации в области государственного управления, децентрализации, финансовой и пенсионной систем страны. За неполные 5 лет в плане демократизации Украина смогла сделать больше, чем за 20 предыдущих. И поэтому страны Европейского Союза готовы оказать всемерную поддержку и помочь Украине противостоять российскому вмешательству в проходящие сейчас президентские и запланированные парламентские выборы.

Источник: Сегодня.юа Теги: Украина, выборы, Россия, НАТО, Європейський Союз
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