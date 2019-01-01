Стало известно, о чем договорились Порошенко и патриарх Варфоломей

Стало известно, о чем договорились Порошенко и патриарх Варфоломей

  |  Мир   |   Читати українською
Петро Порошенко та патріарх Варфоломій (фото — president.gov.ua)

Константинополь пообещал помогать становлению Автокефальной поместной Православной церкви в Украине, а Киев – способствовать функционированию Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине". Об этом говорится в Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и вселенским (Константинопольским) патриархатом, подписанном Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем, передает ONLINE.UA.

Соглашение подписано до предоставления ПЦУ томоса для согласованной деятельности, систематического сотрудничества и содействия религиозным контактам сторон. Предполагается взаимная системная работа по созданию автокефальной церкви с центром в Киеве, аналитическая-методическая работа, обмен информацией о текущей религиозной ситуации, консультации, проведение совместных мероприятий.

— функционированию представительства вселенского патриархата –"Ставропигии Вселенского патриархата в Украине";

— обретению представительством "зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине";

— предоставлению Миссии визовой поддержки.

А вселенский патриархат, действуя через свое представительство, будет способствовать:

— конституированию в Украине автокефальной поместной церкви;

— активному сотрудничеству и ведению диалога с руководителями и уполномоченными представителями всех центров украинского православия;

— представлению интересов и позиции вселенского патриархата во время объединительных процессов в украинском православии;

— поддержке и налаживанию контактов между ПЦУ и автокефальной церкви других стран.

 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Московском патриархате заявляли, что действия Вселенского патриарха Варфоломея в отношении Украины наталкивают на подозрения в его ангажированности со стороны "сильных мира сего".

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Варфоломей, Константинополь, ПЦУ
Новости других СМИ
"Подлые крысы будут наказаны": что пообещал украинцам новый заместитель секретаря СНБО Кривонос
"Подлые крысы будут наказаны": что по...
Эстонская разведка узнала, когда РФ может напасть на Беларусь и Балтию
Эстонская разведка узнала, когда РФ может напас...
СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба РФ
СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба РФ
Больше не партнер: в ЕС приняли важное решение относительно России
Больше не партнер: в ЕС приняли важное решение ...
Прогноз погоды в Украине на среду - 13 марта
Прогноз погоды в Украине на среду - 13 марта
"Это международное рейдерство": у Путина разозлились из-за угроз США
"Это международное рейдерство": у Пут...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги