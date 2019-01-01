Что посмотреть сегодня: пользователи сети назвали самые страшные фильмы

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Пользователи популярного ресурса Reddit выбрали самые страшные фильмы, которые могут "сломать психику" любому человеку. Киноманы признались, что эти фильмы очень сильно напугали их в детстве и оставили отпечаток на всю жизнь, передает ONLINE.UA.

В список включили "Сияние" с Джеком Николсоном, а также несколько частей "Пункта назначения".

"Сияние" — скриншот видео

"Ряд пользователей призналась, что после просмотра этих лент у них развилась паранойя насчет хрупкости собственной жизни. Они также начали бояться больших машин и эскалаторов, от которых гибли герои фильмов", — сказано в сообщении.

"Пункт назначения 3" — скриншот видео

Немало пользователей сети в детстве были поражены фильмом ужасов "Муха". Так, один из пользователей признался, что "ум его не был готов к этому фильму" в семилетнем возрасте. Другой пользователь упомянул картину "Джиперс Криперс". Он также отметил, что сам фильм не напугал его так сильно, как рассказ брата о том, что события фильма происходили в реальности.