"Это давление на украинский народ": США выдвинули Кремлю громкие обвинения

Власти США обвинили Россию в том, что она решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы. С таким жестким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ONLINE.UA.

По его словам, РФ "вторглась в Украину, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам".

"Мы все знаем историю с Россией – она вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам. Она лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать энергией свой собственный народ. Вместо этого она использует эти газопроводы, чтобы оказать давление, политическое давление на народ Украины", — говорит дипломат.

Стоит отметить, что нижняя палата Конгресса США 12 марта приняла законопроект, который запрещает американскому правительству признавать аннексированный Крым российским. Такое решение поддержали 427 членов нижней палаты. Документ запрещает федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как такая, что противоречит этой политике относительно Крыма.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Помпео напомнил о неизменности позиции Белого дома относительно необходимости возвращения контроля Украины над оккупированным Крымом.