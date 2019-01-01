Неожиданно: Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей

Неожиданно: Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей

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Віра Брежнєва (фото — скріншот з відео)

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая регулярно выступает в России, утверждает, что никогда не была украинской певицей. Об этом она заявила в интервью в программе Вячеслава Манучарова для его YouTube-канала.

Брежнева напомнила, что у нее нет ни одной украинской песни, а также добавила, что "сама Украина не воспринимала ее украинской певицей".

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песни года". Так получилось, что меня сама Украина не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", – заявила Брежнева.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что украинская артистка Ани Лорак, которая живет и ведет концертную деятельность в России, вновь попала под волну критики из-за неудачного образа. На этот раз пользователи сети заподозрили, что у нее на голове парик, причем не самый удачный.

Источник: ONLINE.UA Теги: Вера Брежнева, эстрада, Украина, РФ
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