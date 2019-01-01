Ни дня без скандала: Швеция срочно вызвала посла РФ

Фото: pixabay.com

МИД Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с активностью российской разведки. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, МИД Швеции потребовал у посла, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.

"Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за деятельности дипломата" — сказал Нильсон.

Отмечается, что речь идет о 47-летнем дипломате из России, что двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции.

Чуть позже шведа задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанный работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам подозреваемый отверг обвинения.

Стоит отметить, что недавно Вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами.

Как сообщал ONLINE.UA ранее в ходе миссии воздушной полиции НАТО немецкие истребители перехватили четыре российских военных самолета над Балтийским морем. Отмечается, что 21 ноября немецкие самолеты трижды поднимались с эстонской авиабазы Емари, где они дислоцировались во время участия в миссии.