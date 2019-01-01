Эксперт объяснил, почему политика Путина противоречит интересам России

Экс-заместитель Государственного секретаря США Дэвид Кремер считает, что агрессивная политика президента России объединила Украину и сплотила общественное мнение в вопросах евроатлантической интеграции страны. По его мнению, Путин генерировал большую поддержку относительно вступления Украины в НАТО среди украинцев, чем могли добиться украинские лидеры, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам эксперта, именно президент РФ смог добиться реакции в Украине, которая противоречит российским интересам, или интересам самого Путина.

"Путин настроил против себя крупнейшего соседа",– отметил Дэвид Кремер.

Он отметил, что национальным интересам России не отвечает дестабилизация Украины. В эти интересы также не входит продвижение Украины ближе к Западу.

"Путин больше всего опасается переноса в Россию украинских общественных движений. Но интересы президента РФ не всегда совпадают с национальными интересами России", – подчеркнул Дэвид Кремер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.