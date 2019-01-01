Эксперт объяснил, почему политика Путина противоречит интересам России

Эксперт объяснил, почему политика Путина противоречит интересам России

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Экс-заместитель Государственного секретаря США Дэвид Кремер считает, что агрессивная политика президента России объединила Украину и сплотила общественное мнение в вопросах евроатлантической интеграции страны. По его мнению, Путин генерировал большую поддержку относительно вступления Украины в НАТО среди украинцев, чем могли добиться украинские лидеры, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам эксперта, именно президент РФ смог добиться реакции в Украине, которая противоречит российским интересам, или интересам самого Путина.

"Путин настроил против себя крупнейшего соседа",– отметил Дэвид Кремер.

Он отметил, что национальным интересам России не отвечает дестабилизация Украины. В эти интересы также не входит продвижение Украины ближе к Западу.

"Путин больше всего опасается переноса в Россию украинских общественных движений. Но интересы президента РФ не всегда совпадают с национальными интересами России", – подчеркнул Дэвид Кремер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.

Источник: Укрінформ Теги: Владимир Путин, РФ, полмтика, США
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 14 марта - доллар подорожал, евро дорожает
Курс валют на сегодня 14 марта - доллар подорож...
Какое место занимает Украина в Европе по залежам газа
Какое место занимает Украина в Европе по залежа...
Президентские выборы 2019: в США рассказали о хитрой тактике Путина
Президентские выборы 2019: в США рассказали о х...
"Надо готовиться": в НАТО выступили с тревожным предупреждением
"Надо готовиться": в НАТО выступили с...
"Оголтелая русофобская линия": Кремль прокомментировал требование США оценить доходы Путина
"Оголтелая русофобская линия": Кремль...
Саакашвили хочет вернуться в Украину - у Порошенко отреагировали
Саакашвили хочет вернуться в Украину - у Пороше...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги