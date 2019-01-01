В США придумали еще один способ, как обуздать РФ

В США придумали еще один способ, как обуздать РФ

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Фото — flickr.com

В Минфине США запустили специальное подразделение, которое будет противодействовать вражеским атакам Российской Федерации. Кроме подразделения, которое будет заниматься российской проблематикой, в Минфине создали еще 6 подразделений по приоритетным направлениям: Северная Корея, "Исламское государство", Иран, криптовалюта, права человека и коррупция.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

По ее словам, подразделение стратегического влияния для работы с российской проблематикой создали в управлении министерства финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведки.

Чиновница отметила, что минфин противодействует вражеским атакам РФ, таким как вмешательство в американские выборы, оккупация Крыма, кибератаки на США и союзников, поддержка режима президента Сирии Башара Асада, а также – связи России с транснациональными преступными группировками.

Манделкер считает, что федеральная власть США должна увеличить бюджет управления министерства финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведки. Известно, что бюджет управления на 2018 год вырос почти на 19 миллионов долларов, на 2019 год – на 20 миллионов долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предостерег перед растущей российской угрозой и призвал к размещению большего количества военных кораблей для сдерживания РФ.



Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Минфин США, санкции
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