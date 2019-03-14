Генсек НАТО сообщил хорошие новости относительно Украины

Єнс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса есть "много инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины". Однако, следует отметить, что он избежал ответа на вопрос о возможности Украины присоединиться в этом году к Программе расширенных возможностей НАТО или даже получить ПДЧ.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Когда речь идет об Украине, у нас уже есть немало разных инструментов", — сказал генсек, перечислив их: это и Годовая национальная программа и Комиссия Украина-НАТО, и различные партнерские мероприятия. — У нас уже есть много инструментов, которые мы используем для укрепления партнерства, и чтобы помочь Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции", — подчеркнул генсек, не упоминая в своем ответе ни о Программе расширенных возможностей НАТО для Украины, ни о ПДЧ.

Что интересно, в отчете генсека НАТО подтвердили перспективу членства Украины в Альянсе.