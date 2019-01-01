В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг - оккупанты боятся его снять

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Во временно оккупированном Россией Донецке, над микрорайоном Мирный, неизвестные повесили украинский флаг. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

Жители этого района, где неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, рассказывают, что местные "правоохранители" сейчас проводят обыски. Но флаг пока не снимают – у основания флагштока обнаружили пакет, поэтому опасаются, что там может быть взрывчатка.

Напомним, 28 июня 2018 года на День Конституции Украины в Донецке также вывесили украинский флаг.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в российском Санкт-Петербурге напали на активиста, который устроил одиночный пикет на улицах города с украинским флагом в руках. Он выступал в поддержку арестованного Дениса Бахолдина, который активно участвовал в акциях в РФ против гибридной войны на Донбассе.