Бывшая любовница Джонни Деппа и Илона Маска нашла нового бойфренда - первые фото

Ембер Герд (фото — flickr.com)

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая стала узнаваемой после громкого развода с Джонни Деппом и неудачных отношений с Илоном Маском, все чаще появляется на прогулках с новыми мужчинами. Только недавно ее заметили с арт-дилером Вито Шнабелем, как уже на днях ее можно было увидеть за поцелуями с аргентинским режиссером Андресом Мускетти.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.

Журналистам удалось сделать фото, на которых голливудская звезда нежно целует своего нового избранника. Фанаты знают бойфренда Эмбер через фильм "Оно" (2017) и "Мама" (2013), режиссером которых он выступил.