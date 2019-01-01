Бывшая любовница Джонни Деппа и Илона Маска нашла нового бойфренда - первые фото

Бывшая любовница Джонни Деппа и Илона Маска нашла нового бойфренда - первые фото

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Ембер Герд (фото — flickr.com)

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая стала узнаваемой после громкого развода с Джонни Деппом и неудачных отношений с Илоном Маском, все чаще появляется на прогулках с новыми мужчинами. Только недавно ее заметили с арт-дилером Вито Шнабелем, как уже на днях ее можно было увидеть за поцелуями с аргентинским режиссером Андресом Мускетти.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.

Журналистам удалось сделать фото, на которых голливудская звезда нежно целует своего нового избранника. Фанаты знают бойфренда Эмбер через фильм "Оно" (2017) и "Мама" (2013), режиссером которых он выступил.

Они гуляли по улицам Лос-Анджелеса и перед тем, как сесть в автомобиль, нежно поцеловали друг друга. На снимках она выглядит счастливой, таким образом окончательно подтвердив свой разрыв с предыдущим возлюбленным Вито Шнабелем и новый роман с Андресом.

Бывшая любовница Джонни Деппа и Илона Маска нашла нового бойфренда - первые фото (1)

Напомним, Херд подала на развод с Деппом 23 мая 2016 года. В качестве причины были указаны непреодолимые противоречия. Тогда Херд с синяком под глазом, обратилась в суд, обвинив мужа в "домашнем насилии" и попросила о выдаче временного охранного ордера — документа, которое запрещает Деппу приближаться к ней. Более того, актриса неоднократно публиковала фото побоев. При этом, адвокат Деппа, комментируя эту историю, заявлял, что главная цель Херд — финансовая выгода.

Как сообщал ONLINE.UA в августе того же года актеры завершили свой скандальный бракоразводный процесс.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ембер Герд, Илон Маск, Джонни Депп, отношения
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