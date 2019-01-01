Партія Рабіновича і Медведчука входить до лідируючої трійки партій, - західні соціологи

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Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука – среди лидеров партийных рейтингов. Об этом свидетельствует социологический опрос, который провел международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Golos.UA".

По результатам опроса, шансы на прохождение в следующий состав парламента имеют следующие партии: «Слуга народа» Владимира Зеленского (18,0%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (14,9%), «Оппозиционная платформа – За життя» Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука (14,5%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (9,1%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова и Андрея Садового (6,1%).

У других политических партий рейтинги ниже – Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%), «Свобода» (3,1%), УКРОП (1,4%).

По данным опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть реципиентов отдала бы свои голоса за Владимира Зеленского (23,1%), Петра Порошенко (14,3%), Юлию Тимошенко (14,3%) и Юрия Бойко (13,9%).

Исследователи, учитывая последние политические события в Украине, когда сразу пять кандидатов сняли свои кандидатуры с выборов, и результаты последнего опроса сделали следующие выводы: «В Украине есть четыре реальных кандидата на прохождение во второй тур президентских выборов. Небольшая разница в их нынешнем рейтинге не дает оснований делать какие-то точные предположения относительно того, кто именно станет следующим президентом или выйдет во второй тур. В течение следующих недель «Большая четверка» кандидатов останется без изменений. В нее и в дальнейшем будут входить Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко».

При этом, снятие Евгением Мураевым своей кандидатуры в пользу Александра Вилкула не произвело никакого эффекта – рейтинг Вилкула не увеличился ни на процент. Исследователи считают, что после попадания Мураева в санкционный список РФ и обвинений в сотрудничестве с украинскими спецслужбами разочарованные избиратели решили поддерживать тех кандидатов, которые не связаны с ним. Так, одна часть решила поддержать Владимира Зеленского, а другая – Юрия Бойко, который остается едва ли не единственным политиком с незапятнанной репутацией на этом электоральном поле.

Отметим, опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 11 по 12 марта 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.