Члены ЕС обратились к Кремлю с важным призывом

Члены ЕС, среди которых Германия, Швеция и Нидерланды, призывают Россию не выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на AP.
Стоит отметить, что 15 марта в Берлине проходит конференция по контролю над вооружениями. На ней министры призывают "вернуться к полному и надлежащему исполнению" ради сохранения договора.
"В то же время три страны призвали к подписанию новых договоров по контролю над вооружениями. В частности, в пользу этой идеи высказался глава МИД Германии Гайко Маас, который обосновал необходимость новых рамочных соглашений с распространением ядерного оружия в такие страны, как Китай, КНДР, Индия и Пакистан", — сказано в сообщении.
Россия отрицала все обвинения США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Германии объяснили, как не допустить ядерную войну.