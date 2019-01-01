Члены ЕС обратились к Кремлю с важным призывом

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Члены ЕС, среди которых Германия, Швеция и Нидерланды, призывают Россию не выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на AP.

Стоит отметить, что 15 марта в Берлине проходит конференция по контролю над вооружениями. На ней министры призывают "вернуться к полному и надлежащему исполнению" ради сохранения договора.

"В то же время три страны призвали к подписанию новых договоров по контролю над вооружениями. В частности, в пользу этой идеи высказался глава МИД Германии Гайко Маас, который обосновал необходимость новых рамочных соглашений с распространением ядерного оружия в такие страны, как Китай, КНДР, Индия и Пакистан", — сказано в сообщении.

Как известно, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудование.

Россия отрицала все обвинения США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Германии объяснили, как не допустить ядерную войну.