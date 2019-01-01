Скандальный Семочко будет руководить Службой внешней разведки

Сергій Семочко (фото — з відкритих джерел)

Двое первых заместителей Службы безопасности Украины – Андрей Алексеенко и Сергей Семочко – будут исполнять обязанности председателя службы до того времени, пока не назначат нового руководителя. Оба заместителя будут руководить Службой внешней разведки в соответствии со своим направлением работы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

"У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко – они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии кураторства в соответствии с указом президента о назначении председателя СЗРУ", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 14 марта президент уволил Божко с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года. Отныне он будет работать в правительстве и займет высокую должность в МИД.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что жена скандального разведчика Сергея Семочки имеет российский паспорт. Хотя он доказывал, что его родные имеют исключительно украинское гражданство. Интересно, что именно благодаря журналистам удалось расследовать это дело.

Напомним, 4 марта украинский глава Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Стоит отметить, что данное решение он принял спустя неделю после резонансного расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.