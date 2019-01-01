Boeing в ближайшие дни получит уникальное обновление: летать станет безопасно

Boeing в ближайшие дни получит уникальное обновление: летать станет безопасно

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Фото:fromua.news

Корпорация Boeing сообщила о работе над полным апдейтом программного обеспечения для лайнера 737 MAX. Новые программные изменения должны быть готовы к эксплуатации в ближайшие 10 дней, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Авиастроительная компания Boeing в приоритете на другими задачами занимается разработкой программного обеспечения обновления для противостопорной системы и дисплеев пилотов авиасуда 737 MAX.

В данный момент нет подтверждения, что авиакатастрофы самолетов Boeing индонезийской и эфиопских авиалиний произошли по одной и той же причине. Однако аналитики считают, что есть определенное сходство между траекториями полета самолетов.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по дороге в Кению. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Самолет исчез с радаров через шесть минут после взлета. Это был новый Boeing 737 MAX 8, который авиакомпания получила несколько месяцев назад.

Источник: ONLINE.UA Теги: Boeing, авиакатастрова, програмне забезпечення, 737 MAX
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