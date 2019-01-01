Стала известна участь стрелка из Новой Зеландии: Судья принял жесткое решение

Стала известна участь стрелка из Новой Зеландии: Судья принял жесткое решение

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Фото:twitter.com/zolgharnain313

Австралийца Брентона Таранта, которорый устроил массовый расстрел мусульман в Новой Зеландии, окружной суд Крайстчерча суд оставил под стражей до 5 апреля. Об этом передает ONLINE.UA, со ссылкой на New Zealand Herald.

Судебное заседание было коротким, в ходе которого судья зачитал подозреваемому обвинения. После этого правоохранители вывели стрелка с судебного зала. Надо отметить, что обвиняемый покинул зал суда без выступления своего адвоката.

Стала известна участь стрелка из Новой Зеландии: Судья принял жесткое решение (1)

Как отмечают местные СМИ, Брентон Тарант не раскаивается в совершенных преступлениях.

Кроме того, полиция Новой Зеландии в данный момент занимается выяснением о причастности двух других подозреваемых, которые были задержаны в мечети после массового расстрела мусульман.

Стала известна участь стрелка из Новой Зеландии: Судья принял жесткое решение (2)

Как передавал ранее ONLINE.UA, в новозеландском городе Крайстчерч неизвестные открыли стрельбу в двух мечетях. Более 20 человек было убито на месте, еще 30 госпитализированы в больницы

Источник: ONLINE.UA Теги: Новая Зеландия, терракт, мечеть, расстрел
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