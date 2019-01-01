Австралия стала очередной страной, поддержавшей санкции против России

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Австралия ввела санкции против Российской Федерации в связи с захватом украинских кораблей в Керченском проливе. Таким образом, Австралия вошла в группу стран, куда входят Канада, ЕС и США, которые также со своей стороны ввели подобные санкции, передает ONLINE.UA, ссылаясь на 24 канал.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сделал заявление, в которой отметил, что данные санкции являются еще одним примером единодушия международного сообщества относительно осуждения действий России.

Как отметили в министерстве, санкции введенные Евросоюзом станут препятствием для ряда лиц осуществлять поездки в пределах ЕС. Кроме того, как указано в заявлении, будут заморожены любые активы в Евросоюзе, связанные с лицами, против которых введены санкционные меры.

«ЕС вместе с Австралией, Канадой и США наложил санкции на отдельных лиц за их роль в применение Россией военной силы против 3 украинских судов и их экипажей в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года»,– говорится в заявлении МИД.

В заявлении акцентируется внимание на том, что Великобритания осуждает все случаи агрессии России в отношении Украины в последовательном порядке, отдельно отмечая незаконную оккупацию Крымского полуострова российской стороной.

"Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что их нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году был абсолютно неприемлемым", – считает Хант.

Джереми Хант отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет игнорировать усилия России по дестабилизации Украины. Кроме того Хант призвал Москву освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

Как сообщал ONLINE.UA, Турция категорически не признает полуостров Крым частью Российской Федерации и в дальнейшем не изменит свое мнение.