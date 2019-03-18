Курс валют на сегодня 18 марта - доллар стал дороже, евро дорожает

На понедельник, 18 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 18 марта цена доллара США составит 27 гривен 1 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 55 копеек, что в свою очередь на 37 копеек больше чем в воскресенье, 17 марта.

В воскресенье, 17 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.06/27.015 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.63/30.57 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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