Шокирующая цифра: сколько Кремль заплатил за оккупированный Крым

Шокирующая цифра: сколько Кремль заплатил за оккупированный Крым

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Экономика России потеряла более 150 миллиардов долларов за пять лет после оккупации Крыма. В основном это произошло в результате санкций, введенных Западом, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg Economics.

"Через пять лет после аннексии украинского Крыма Путиным расходы России продолжают расти. ... Экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на 150 миллиардов долларов по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% в общих потерях), но основная причина — санкции и другие факторы", — отмечает издание, ссылаясь на данные исследования, опубликованного аналитиком Скоттом Джонсоном.

Кроме того, отмечается, что большая часть расходов РФ возникла в результате санкций со стороны США и ЕС, которые вводились ежегодно после аннексии, а также за вероятное вмешательство в выборы в США и другие действия.

Также стоит отметить, что наблюдается падение объема иностранных инвестиций: после некоторого подъема в 2017 году прямые иностранные инвестиции сократились и даже имели отрицательные показатели во втором квартале 2018 года.
Шокирующая цифра: сколько Кремль заплатил за оккупированный Крым (1)
Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, РФ, Кремль, Украина, оккупация
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