"Это фатальное правонарушение": Германия выдвинула РФ громкое обвинение

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Глава МИД Германии Гайко Маас в 5-ю годовщину незаконной аннексии Крыма назвал захват украинского полуострова "фатальным правонарушением", передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter-канал немецкого ведомства.

"Пятый год проходит со времени этого фатального правонарушения. Россия попыталась нарушить границы, используя силу", — заявил глава МИД Германии.

Немецкий дипломат отметил, что тот, кто так действует, "разрушает доверие и ставит под сомнение основные правила мирного сосуществования".

Напомним, верховная представительница ЕС Федерика Могерини обнародовала декларацию к 5-летию аннексии Крыма от имени всех государств-членов, в котором выражена твердая поддержка Украины и выдвинуты требования к России.

Стоит отметить, что одним из постоянных союзников Украины в противостоянии российской оккупации полуострова Крым является США. Вашингтон в течение пяти лет официально поддерживает территориальную целостность и государственный суверенитет.

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу мы выразили четкую позицию — США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", — отметил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что экономика России потеряла более 150 миллиардов долларов за пять лет после оккупации Крыма. В основном это произошло в результате санкций, введенных Западом.