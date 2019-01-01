"Украина мне не враг": россияне не устают напоминать Путину, чей Крым

"Украина мне не враг": россияне не устают напоминать Путину, чей Крым

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Фото з відкритих джерел

Граждане РФ не устают выходить на одиночные пикеты против аннексии Россией украинского Крыма — сейчас они проходят в Москве и Санкт-Петербурге, передает ONLINE.UA.

Люди выходят на улицы с плакатами: "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий", "Крым – это Украина", "Отдай украденное".

Сотрудница "Мемориала" Лидия Шульгина в московском парке Горького подняла плакат "Крым вам вместо пенсий".

"Крым не мой! Крым – это Украина!", – написала она в Facebook на украинском.

Возле памятника Окуджаве Шульгина держала плакаты "Украина мне не враг" и за обмен пленниками.

В воскресенье с одиночным пикетом был замечен еще один московский активист Константин Котов, который держал в руках плакат с текстом "Крым – это Украина".

А в Санкт-Петербурге в выходные проводили опрос на тему, чей Крым, и тоже выражали свое несогласие с аннексией.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что экономика России потеряла более 150 миллиардов долларов за пять лет после оккупации Крыма. В основном это произошло в результате санкций, введенных Западом.

"Украина мне не враг": россияне не устают напоминать Путину, чей Крым (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Крым, протесты, митинги
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