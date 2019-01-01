"Украина мне не враг": россияне не устают напоминать Путину, чей Крым

Граждане РФ не устают выходить на одиночные пикеты против аннексии Россией украинского Крыма — сейчас они проходят в Москве и Санкт-Петербурге, передает ONLINE.UA.
Люди выходят на улицы с плакатами: "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий", "Крым – это Украина", "Отдай украденное".
Сотрудница "Мемориала" Лидия Шульгина в московском парке Горького подняла плакат "Крым вам вместо пенсий".
"Крым не мой! Крым – это Украина!", – написала она в Facebook на украинском.
В воскресенье с одиночным пикетом был замечен еще один московский активист Константин Котов, который держал в руках плакат с текстом "Крым – это Украина".
А в Санкт-Петербурге в выходные проводили опрос на тему, чей Крым, и тоже выражали свое несогласие с аннексией.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что экономика России потеряла более 150 миллиардов долларов за пять лет после оккупации Крыма. В основном это произошло в результате санкций, введенных Западом.