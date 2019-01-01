"Никогда этого не будет": в ЕС сделали важное заявление

"Никогда этого не будет": в ЕС сделали важное заявление

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Федеріка Могеріні (фото — avtoinsider.com)

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в начале заседания Совета ЕС в Брюсселе заявила, что Европейский союз продолжает политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и призывает расследовать все случаи нарушения прав человека и отпустить незаконно задержанных лиц, передает ONLINE.UA.

"Сегодня 5-я годовщина незаконной аннексии Крыма Россией. ЕС постоянно заявляет, что мы не признавали и не признаем это нарушение международного права... Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Последние пять лет принесли систематические нарушения фундаментальных прав и свобод крымских татар, многие из которых были арестованы в нарушение международного права", — добавила она.

Кроме того, европейская элита призывает расследовать все случаи нарушения прав человека и предоставить полный доступ на полуостров представителям международных правозащитных организаций.

"Растущая милитаризация Крыма и Севастополя за этот период имела негативное влияние на ситуацию с безопастностью в Черноморском регионе. Опасный рост напряжения в Керченском проливе был еще одним следствием аннексии. ЕС ожидает, что Россия немедленно и без всяких условий отпустит захваченных украинских моряков и корабли", — сказала Могерини.

Она напомнила, что ЕС внес в санкционный список восемь человек, причастных к нападению на украинские корабли.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что заявления США и ЕС о введении санкций против России из-за ситуации на Азове – страшилка.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Крым, ЕС, РФ
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