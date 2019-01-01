Падение Крымского моста: РФ прибегла к экстренным мерам

Российская власть решила установить сканеры на подходе к Крымскому мосту для обеспечения транспортной безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

Указано, что директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко заявил, что сканеры, которые будут просвечивать железнодорожные вагоны, способны определить тип груза и его массу. Время сканирования поезда зависит от скорости его движения и количества вагонов.

"Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту", – добавил Симочко.

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.