Масштабные штрафы: Путин утвердил наказание за фейковые новости

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокирование недостоверных новостей, искажающих факты. Кроме того, подписаны сопутствующие поправки, которые устанавливают ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей (около 619,4 тысяч гривен) за распространение недостоверной информации, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Новый российский закон дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. В частности, запреты касаются "недостоверной общественно значимой информации", которая распространяется под видом достоверной и угрожает гражданам, имуществу, общественному порядку и функционированию инфраструктуры.

"При выявлении такой информации российские правоохранители будут обращаться к Роскомнадзору (органу по надзору в сфере связи). Тот, в свою очередь, может заблокировать издание, если оно не удалит информацию, которую власть назовет фейковоюй, — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз не постеснялась придумать новый фейк об Украине. На этот раз она в телеэфире заявила, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это якобы из-за отказа от российского газа.