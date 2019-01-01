Как уберечься от ожирения и диабета - самый простой способ

Ученые из США назвали легкий способ побороть ожирение и предотвратить развитие диабета – употребление зеленого чая. Указано, что исследователи оценили влияние 2% экстракта зеленого чая на организм мышей, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

Всех грызунов разделили на две группы – одна сидела на диете с высоким содержанием жиров в течение 8 недель. Другая же группа имела нормальный рацион питания. Каждую группу разделили на две части, одна из которых получала экстракт чая", — сказано в сообщении.

Отмечается, что исследователи измерили у животных массу тела, объем жировой ткани, резистентность к инсулину и ряд других показателей, включающих проницаемость кишечника, транслокацию эндотоксина в кровь (способствует резистентности к инсулину), воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и микробный состав.

"Употребление зеленого чая способствовало тому, что мыши, которые сидели на жирной диете, набирали на 20% меньше веса и имели более низкую резистентность к инсулину, чем те грызуны, которые не получали экстракт.Экстракт зеленого чая препятствовал проникновению эндотоксина, выделяемого некоторыми бактериями, в кровь. Зеленый чай также способствовал более здоровому микробному составу в кишечнике", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что дозы, которые использовали в исследовании, равны 10 чашкам зеленого чая для людей. Однако, по словам ученых, результаты эксперимента пока преждевременно распространять для людей.

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