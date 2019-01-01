Представителя Путина приговорили к 13 годам тюрьмы - первые подробности

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В Украине заочно приговорили к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя Президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева. Данное решение принял Святошинский районный суд Киева, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление украинского генпрокурора Юрия Луценко.

Отмечается, что суд признал Белавенцева виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Олег Белавенцев

"Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал военнослужащим РФ сотрудничать с военными казачьими обществами.Это сотрудничество имело целью нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжким последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в то же время Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих совершить государственную измену.

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