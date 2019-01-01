В Кремле признались, какой кандидат в президенты Украины устроит Путина

Власти РФ надеятся, что на президентских выборах 2019 года в Украине победит "президент мира, а не войны". Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что лучшим в президентской гонке в Украине считается тот кандидат, который "добьется мира в стране", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина, для РФ однозначно лучше, чтобы к власти пришел и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность.

"У него (кандидата – ред.) должна преобладать политическая мудрость, и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Вот это можно сказать однозначно", – добавил Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что недавно Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым отметился новым циничным заявлением. Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупационных войск на Донбассе и ухудшения ситуации на полуострове, глава Кремля сказал, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко впервые прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о его недомолвках "только с украинской властью".