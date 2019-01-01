В Кремле признались, какой кандидат в президенты Украины устроит Путина

В Кремле признались, какой кандидат в президенты Украины устроит Путина

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото — kremlin.ru)

Власти РФ надеятся, что на президентских выборах 2019 года в Украине победит "президент мира, а не войны". Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что лучшим в президентской гонке в Украине считается тот кандидат, который "добьется мира в стране", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина, для РФ однозначно лучше, чтобы к власти пришел и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность.

"У него (кандидата – ред.) должна преобладать политическая мудрость, и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Вот это можно сказать однозначно", – добавил Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что недавно Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым отметился новым циничным заявлением. Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупационных войск на Донбассе и ухудшения ситуации на полуострове, глава Кремля сказал, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко впервые прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о его недомолвках "только с украинской властью".



Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Кремль, Президентские выборы 2019, война
Новости других СМИ
Порошенко говорит, что не хочет "варить кашу с Путиным"
Порошенко говорит, что не хочет "варить ка...
Курс валют на сегодня 19 марта - доллар стал дороже, евро подорожал
Курс валют на сегодня 19 марта - доллар стал до...
Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма была ошибкой
Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма б...
С ума сошел или что: Путин в оккупированном Крыму заговорил на украинском – видео
С ума сошел или что: Путин в оккупированном Кры...
Путин выступил с резонансной речью в оккупированном Крыму
Путин выступил с резонансной речью в оккупирова...
Аннексия Крыма и захват Беларуси: в России разозлились из-за меткого сравнения
Аннексия Крыма и захват Беларуси: в России разо...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи