"Чужая и холодная": фанатов разочаровало новое фото легендарной Моники Беллуччи

"Чужая и холодная": фанатов разочаровало новое фото легендарной Моники Беллуччи

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Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Известная итальянская актриса и секс-символ Моника Беллуччи решила напомнить своим поклонникам, как выглядела во время съемок французского фильма "Второе дыхание", который вышел на телеэкраны в 2007 году.Архивное фото Моника опубликовала на своей странице в Instagram, однако большинству фанатов оно не понравилось, передает ONLINE.UA.

Как известно, во французской криминальной драме итальянка предстала в непривычном для нее образе – блондинки – для того, чтобы лучше соответствовать образу "подруги гангстера" (роль которого сыграл Даниель Отей).На фото Беллуччи позирует с ярким макияжем и в пальто из лакированной кожи. Актриса подчеркнула свой пышный бюст благодаря откровенному разрезу. Под снимком Моника обозначила парикмахера и автора ее прически Джона Нолле и фотографа Жерара Ранцинана.

"Некоторое время назад, блондинка для французского фильма "Второе дыхание", – подписала фото итальянка.

"Чужая и холодная": фанатов разочаровало новое фото легендарной Моники Беллуччи (1)

"Какая-то холодная и чужая; этот цвет тебе вообще не идет; честно говоря, не воспринимаю Монику блондинкой; красивая, но какая-то далекая; невероятная в любом образе; не люблю этот фильм; она — очаровательная, цвет не играет никакой роли", — спорят фанаты в комментариях.

Как сообщал ONLINE.UA, главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, Моника Беллуччи, блондинка, фанати
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