Отомстили: Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Представитель президента Польши Блажей Спихальський заявил, что канцелярия польского лидера не пригласила президента РФ Владимира Путина на мероприятия в честь
"Среди приглашенных стран России нет", — сказал он.
Политик подчеркнул, что на торжества в Польшу было решено пригласить только членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства.
Стоит отметить, что еще в начале февраля тогдашний вице-министр иностранных дел, а ныне – посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Польша должна пригласить президента России Владимира Путина на праздновании
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 августа российский президент Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По прибытию он подарил невесте букет цветов, а затем пригласил Кнайсль на танец.