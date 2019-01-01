Отомстили: Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Представитель президента Польши Блажей Спихальський заявил, что канцелярия польского лидера не пригласила президента РФ Владимира Путина на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает ONLINE.UA со ссылкой на RMF FM.

"Среди приглашенных стран России нет", — сказал он.

Политик подчеркнул, что на торжества в Польшу было решено пригласить только членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства.

"Ключ приглашений на празднование исторической годовщины не был историческим. Приглашения имеют современный характер, а не исторический" — подчеркнул он.

Стоит отметить, что еще в начале февраля тогдашний вице-министр иностранных дел, а ныне – посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Польша должна пригласить президента России Владимира Путина на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны. По его словам, МИД в случае соответствующего запроса канцелярии президента собиралось рекомендовать пригласить Путина.Однако канцелярия польского президента не спрашивала рекомендаций внешнеполитического ведомства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 августа российский президент Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По прибытию он подарил невесте букет цветов, а затем пригласил Кнайсль на танец.