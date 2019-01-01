"Они в коме из-за действий Кремля": официальный Киев жестко раскритиковал РФ

Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины находятся в "коме", из которой их может вытащить только решение РФ уйти с Донбасса, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минск" на самом деле не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль. Поскольку именно он ввел его в эту самую кому, и сделал это абсолютно осознанно. Чтобы вывести "Минск" из такого положения, Россия должна принять решение об уходе с Донбасса", – говорит Климкин.

Украинский дипломат пояснил, что Москва использует оккупированные украинские территории только как средство для торга.

"На сегодняшний момент Россия не хочет принять такое решение (о выходе с Донбасса). Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом", – считает глава МИД.

По словам Климкина, несмотря на то, что повестка дня ЕС заполнена внутренними важными вопросами, как, например, Brexit или выборы в Европарламент, Украине удается сохранить место для вопросов противодействия российской угрозе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что министерство иностранных дел Российской Федерации направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия договора "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве".