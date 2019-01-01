Эксперт объяснил, как повлияет на Украину отставка президента Казахстана Назарбаева

Нурсултан Назарбаєв (фото — flickr.com)

Глава Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран считает, что после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам социолога, процесс передачи власти очень сложный. Но общий геополитический вектор Казахстана, в частности и относительно Украины, сохранится.