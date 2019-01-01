Эксперт объяснил, как повлияет на Украину отставка президента Казахстана Назарбаева

Глава Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран считает, что после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
По словам социолога, процесс передачи власти очень сложный. Но общий геополитический вектор Казахстана, в частности и относительно Украины, сохранится.
Эксперт объяснил, что абсолютно все авторитарные режимы имеют такую серьезную проблему, как передача власти. А этот процесс сопровождается большой нестабильностью. Поэтому делать какие-либо прогнозы можно тогда, когда будем знать, кто может быть преемником, и каким образом будет происходить передача власти.
"После того, как будет известно, кто станет следующим президентом Казахстана, можно делать прогнозы. Но геополитический вектор Казахстана – умеренно-прозападный, прокитайская позиция и вынужденные добрососедские отношения с Россией – останется. Так же, как и не будет принципиальных изменений для Украины", — говорит Сергей Таран.
Также эксперт прогнозирует, что Россия будет пытаться повлиять на выбор преемника Назарбаева. Для Кремля, отмечает Таран, самое интересное иметь в соседних странах не диктатора, а впечатлительного человека. Россия будет делать ставку на управляемый хаос.
Как сообщал ONLINE.UA, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства, публично заявив, что уходит в отставку.