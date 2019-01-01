Новый президент Казахстана шокировал всех неожиданным предложением

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с неожиданным предложением — он планирует переименовать столицу страны Астану в Нурсултан – в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом он сообщил во время своей инаугурации, передает ONLINE.UA.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться "Нурсултан". Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости", – сказал Токаев.

Кроме того, политик предложил воздвигнуть монумент в честь предыдущего президента Казахстана в Астане, и назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева.

Также Токаев присвоил Назарбаеву звание Народного героя Казахстана.

"Мое первое решение в качестве президента Казахстана – удостоить первого президент Казахстана – Елбасы знаком особого отличия "Алтын Жулдиз", присвоить звание "Народный герой" за выдающийся вклад в развитие Казахстана", — сказал новый лидер Казахстана.