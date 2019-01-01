Новый президент Казахстана шокировал всех неожиданным предложением

Новый президент Казахстана шокировал всех неожиданным предложением

  |  Мир   |   Читати українською
Касим-Жомарт Токаєв (фото — з відкритих джерел)

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с неожиданным предложением — он планирует переименовать столицу страны Астану в Нурсултан – в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом он сообщил во время своей инаугурации, передает ONLINE.UA.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться "Нурсултан". Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости", – сказал Токаев.

Кроме того, политик предложил воздвигнуть монумент в честь предыдущего президента Казахстана в Астане, и назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева.

Также Токаев присвоил Назарбаеву звание Народного героя Казахстана.

"Мое первое решение в качестве президента Казахстана – удостоить первого президент Казахстана – Елбасы знаком особого отличия "Алтын Жулдиз", присвоить звание "Народный герой" за выдающийся вклад в развитие Казахстана", — сказал новый лидер Казахстана.

Источник: ONLINE.UA Теги: Касим-Жомарт Токаєв, Казахстан, Астана, Нурсултан Назарбаев
Новости других СМИ
На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя
На Донбассе юный воин ценой собственной жизни о...
В Украине снизили цену на газ
В Украине снизили цену на газ
Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украины за "23 года аннексии Крыма"
Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украин...
"Это сложная работа": глава Алтая просит Путина об отставке
"Это сложная работа": глава Алтая про...
Истребители НАТО срочно подняли на перехват российских Ту-142
Истребители НАТО срочно подняли на перехват рос...
Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана
Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги