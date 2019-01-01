Президент Чехии утверждает, что знает, как "урегулировать конфликт" в Украине

Мілош Земан (фото — Peoples.ru)

Изменение Конституции Украины в части децентрализации способно урегулировать конфликт. Об этом во время общественных дебатов в Карловарському краю заявил президент Чехии Милош Земан, передает ONLINE.UA со ссылкой на ČTK.

По мнению политика, украиноязычная и русскоязычная часть населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.

"Разумное урегулирование, предусмотренное Минскими соглашениями, но их, к сожалению, никто не выполняет, заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", — заявил президент Чехии.

Стоит отметить, что Милош Земан известен своей пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. В частности, он является последовательным критиком антироссийских санкций.

В декабре 2018 года Земан, который является сторонником Путина, выступил с официальным протестом против возвеличивание военных преступников Украины". Такой пост в соцсети написал представитель президента Чехии Иржи Овчачек.