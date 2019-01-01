Президент Чехии утверждает, что знает, как "урегулировать конфликт" в Украине

Изменение Конституции Украины в части децентрализации способно урегулировать конфликт. Об этом во время общественных дебатов в Карловарському краю заявил президент Чехии Милош Земан, передает ONLINE.UA со ссылкой на ČTK.
По мнению политика, украиноязычная и русскоязычная часть населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.
"Разумное урегулирование, предусмотренное Минскими соглашениями, но их, к сожалению, никто не выполняет, заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", — заявил президент Чехии.